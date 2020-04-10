Магнитогорск, Челябинская область, , 18:27 — REGNUM В Челябинской области под суд отданы четверо жителей Магнитогорска. Они обвиняются в заказном убийстве бизнесмена, сообщает областная прокуратура.

Преступление произошло 24 мая 2018 года. Обвиняемые напали на пострадавшего у подъезда его дома. Он сумел вырваться, забежал в подъезд, но трое обвиняемых его догнали и нанесли ему несколько ударов ножом. Мужчина в итоге умер.

В зависимости от роли, им вменили организацию покушения на убийство и покушение, организацию убийства, неправомерное завладение госрегистрационными знаками транспортного средства и кражу. Следователи пришли к выводу, что погибший и один из обвиняемых организовали в 2012 году предприятие. Затем между партнёрами появились разногласия. Обвиняемый не пожелал терпеть убытки и обратился к своему знакомому с предложением похитить и убить человека. За это он предложил ему 850 тыс. рублей.