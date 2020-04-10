Курган, , 18:26 — REGNUM Курганская епархия проводит онлайн-трансляции богослужений митрополита Курганского и Белозерского Даниила в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Также трансляция ночного пасхального богослужения с 18 на 19 апреля будет вестись в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24» (21 кнопка).

Божественная литургия, которую владыка совершит в Лазареву субботу, 11 апреля, в Александро-Невском кафедральном соборе будет транслироваться в 8:30 по местному времени.

Священнослужители Курганской епархии призывают прихожан с ослабленным здоровьем или первыми симптомами простуды в обязательном порядке воздержаться от посещения храмов в период самоизоляции.

Расписание онлайн-трансляций будет публиковаться на медийных ресурсах Курганской епархии — на сайте, «ВКонтакте» и «Инстаграм».