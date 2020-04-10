Сыктывкар, , 18:25 — REGNUM Досрочное завершение учебного года в 1−8 классах школ не планируется властями в Коми. Об этом 10 апреля сообщила министр образования, науки и молодёжной политики региона Наталья Якимова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснила Якимова, Минобрнауки Коми поставило перед образовательными организациями региона задачу о возобновлении обучения с 13 апреля. Образовательный процесс должен продлиться с использованием технологий дистанционного обучения.

Якимова уточнила, что власти Коми могут вернуться к обсуждению вопроса о сроках завершения учебного года, если этого будет требовать санитарно-эпидемиологическая ситуация.

На сегодняшний день в Коми зарегистрировано 208 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Среди российских регионов Коми находится на четвёртом месте по количеству выявленных случаев заражения.

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