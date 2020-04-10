Краснодар, , 18:24 — REGNUM Работа продуктовых рынков и ярмарок разрешена на территории Краснодарского края с 12 апреля, сообщили в пресс-службе администрации края.

В своем обращении к жителям региона губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 апреля также снимается запрет на работу СТО и автомоек самообслуживания. Решение об открытии рынков и ярмарок будут принимать главы муниципальных образований, исходя из эпидобстановки на местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти региона приняли решение о продлении карантина в крае ещё на неделю — до 18 апреля, он был введён с 31 марта. При этом с 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции.

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