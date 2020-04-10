Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM Екатеринбургская городская дума передаст медицинские маски для сотрудников полиции. Об этом заявил глава думской комиссии по безопасности Сергей Воронин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарии заранее закупили средства индивидуальной защиты. Полицейским готовы выдать полторы тысячи единиц масок.

«Мы рады помочь, чтобы обезопасить сотрудников при работе с большим числом граждан», — сказал Воронин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге всё так же трудно найти в продаже медицинские маски. Многие жители вынуждены делать их собственноручно, а некоторые и вовсе пренебрегают средствами защиты.

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