Москва, , 18:19 — REGNUM На время пандемии коронавируса МВД РФ не будет привлекать к ответственности граждан страны с просроченными паспортами и водительскими правами. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба МВД РФ по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты <…> привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Помимо этого, от ответственности временно освобождены и родители и опекуны несовершеннолетних, не обратившихся в положенный срок за получением паспорта для подростка, достигшего возраста 14 лет.