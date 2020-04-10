Москва, , 18:17 — REGNUM В России смертность от коронавируса — самая низкая в мире, однако в причинах этого еще предстоит разобраться. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

«Смертность самая низкая. Мы можем говорить про Германию, мы можем говорить про Южную Корею с их технологиями, с обеспечением, их финансированием медицины у них смертность в районе 2% — около 1,7%. В то время как в России 0,7%. Что такое? Почему это происходит — предстоит с этим разбираться, но надо ли это приписывать достижениям, умением со стороны нашей отечественной медицины», — рассуждает Куринный.

При этом он признал, что «картина не окончательная».