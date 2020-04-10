Краснодар, , 18:14 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён ещё на неделю, до 18 апреля, об этом сообщил в своём обращении к жителям края губернатор Вениамин Кондратьев 10 апреля.

«Карантин будет продлен до 00:00 часов 18 апреля и, скорее всего, больше продлеваться не будет. Но с 00:00 часов 12 апреля карантинные меры внутри муниципалитетов будут заменены на меры самоизоляции», — сказал губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, карантин на территории Краснодарского края действует с 18:00 31 марта, требованиями карантина жителям запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев, ограничено движение транспорта.