Москва, , 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил директор ФССП Дмитрий Аристов.

По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.

Напомним, что ранее Аристов заявил, что до 1 мая ФССП приостанавливает назначение проверок поднадзорных организаций. А до 1 января 2021 года не будут проверяться поднадзорные организации, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России временно отменило начисление пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.