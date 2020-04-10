Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Власти Ленинградской области в рамках мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции в регионе запретили посещать кладбища во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском районах, а также в некоторых других населенных пунктах. Исключение сделано для погребения в присутствии близких родственников. Об это 10 апреля сообщает пресс-служба областной администрации.

Согласно постановлению правительства Ленинградской области, с субботы, 11 апреля в регионе устанавливается запрет на посещение территорий общественных кладбищ. Ограничения касаются указанных районов, а также некоторых населенных пунктов, таких как Рощино, Гончарово, Первомайское, Перово Выборгского района, где были выявлены случаи заболевания COVID-19.

При этом посещать кладбища разрешено при погребении умершего. На церемонии могут присутствовать супруг, близкие родственники, либо законные представители умершего, или иные лиц, взявшие на себя эту обязанность. Также разрешено приведение работ по содержанию кладбищ, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Главам администраций муниципальных районов рекомендовано также принять меры по введению режима запрета посещения наиболее крупных и посещаемых кладбищ в соответствии с эпидемической обстановкой», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что запрет на посещение кладбищ ввели с 11 апреля и власти Санкт-Петербурга.

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