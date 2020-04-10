Рязань, , 18:11 — REGNUM Административный арест за несоблюдение правил тонировки автомобиля впервые назначили в Рязани. Водитель двое суток проведёт в камере спецприемника, сообщили 10 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы 10 апреля остановили автомобиль «Лада Приора», у которого были затонированы лобовое и передние стёкла. Как выяснилось в ходе проверки, 29-летний водитель автомобиля уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Ранее сотрудники ГИБДД составили на него административный материал и оформили требование о прекращении противоправного деяния. Однако молодой человек не снял защитную плёнку и продолжал управлять «тёмной» машиной.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на двое суток. Эти выходные мужчина проведёт в камере спецприемника УМВД России по Рязанской области.