Челябинск, , 18:08 — REGNUM В Челябинской области более 1300 человек были обнаружены в лесах и на водных объектах. Об этом сообщает областное минэкологии.

Граждане были найдены в ходе рейдов, которые проводят минэкологии и полиция по поручению губернатора Алексея Текслера. Проверки идут в 17 муниципалитетах на особо охраняемых территориях.

Всего с 31 марта было проведено 136 рейдов. Они коснулись больше чем 150 объектов. С ними были проведены профилактические беседы, а затем их попросили срочно отправиться домой.