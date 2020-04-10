Липецк, , 18:05 — REGNUM В Липецкой областной клинической инфекционной больнице лечение проходят 45 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Как уже сообщало ИА REGNUM, один человек был выписан 10 апреля после окончания лечения.

С подозрением на выделение вируса в больнице находятся 62 человека. В обсерваторе Данкова находятся восемь человек без симптомов ОРВИ. Ежедневно на дому медики осматривают 476 человек. У них также нет симптомов ОРВИ.

Всего с начала мониторинга в регионе было выявлено 55 случаев заражения коронавирусом.

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