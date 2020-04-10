Страсбург, Франция, , 18:05 — REGNUM К балансу между ограничительными мерами против пандемии и правам людей призвал председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос в видеообращении 10 апреля.

Одобряя меры, введённые странами в рамках противодействия распространению коронавируса, Сицилианос заявил:

«Нахождение правильного баланса между защитой общественного здравоохранения и правами отдельного человека — это дело нелёгкое».

Напомним, в Кении был убит 13-летний подросток при патрулировании во время комендантского часа 30 марта.

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