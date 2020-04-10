Иваново, , 18:03 — REGNUM Особый противопожарный режим вводится на территории Ивановской области с 15 апреля, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующий документ подписал губернатор Станислав Воскресенский.

Особый противопожарный режим на территории Ивановской области будет действовать до 5 мая, на этот период в регионе вводится ограничение выезда и пребывание граждан в лесах, запрет на разведение открытого огня.

Также на период с 15 апреля по 5 мая будет действовать режим повышенной готовности для органов управления и сил Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комитет лесного хозяйства Ивановской области организует ежедневное патрулирование лесных участков и круглосуточное дежурство ответственных работников, в том числе в лесничествах.

По данным на 10 апреля в Ивановской области зарегистрировано два лесных пожара, оба в Южском районе. На тушение возгораний сухой травы пожарные выезжают в среднем по 50 раз в день.