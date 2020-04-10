Москва, , 17:58 — REGNUM В рамках очного этапа XVII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — эксперты грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи оценят работы участников в рамках публичных защит и рекомендуют к получению грантов до 2,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, «в 2019 году на Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи было подано 24 430 заявок в АИС Молодежи России, из них рекомендовано к присуждению гранта 3 266 проектов».

«Конкурс проходит в двух форматах: заочный и в рамках публичных защит на молодежных образовательных форумах. В 2020 году участники всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в возрасте от 14 до 30 лет также смогут получить гранты на реализацию своих инициатив в формате публичных защит на очном этапе», — сказал Александ Бугаев.

Стоит отметить, что Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи также является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Моя страна — моя Россия» — это, в первую очередь, образовательный маршрут, который проходят наши участники вместе с педагогами-наставниками. Методология, заложенная в экспертизу конкурсных проектов, позволяет обеспечить высокие требования к качеству конкурсных проектов. Многие наши победители повторно участвуют в грантовом конкурсе Росмолодежи и побеждают. Двойные усилия. Технология этого года — это режим одного окна. Очень актуальная возможность для наших конкурсантов», — отметила координатор конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Лариса Пастухова.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».