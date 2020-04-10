Тамбов, 10 апреля 2020, 17:56 — REGNUM Тамбовские власти делают «всё возможное», чтобы в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных и сохранить экономику региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Об этом рассказал сегодня, 10 апреля, представителям региональных СМИ глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что главная задача — обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных. Ранее нп видеоселекторном совещании президент страны Владимир Путин назвал эту работу безусловным приоритетом.
Александр Никитин подчеркнул, что в соответствии с расчетами Минздрава в Тамбовской области должны быть развернуты 503 инфекционные койки. Большинство из них уже функционируют. До 25 апреля будут развернуты дополнительно ещё 169 коек. Кроме того, региональные власти рассматривают возможность и более негативного развития ситуации. На этот случай составлены планы по перепрофилированию медицинских организаций и разворачиванию дополнительных мощностей.
Пока же, по словам губернатора, ситуация оценивается как управляемая. По состоянию на утро 10 апреля в регионе подтверждено 24 случая коронавируса. На госпитализации с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 45 человек. На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются более 500 человек.
Вместе с тем он подчеркнул, что в регионе принимаются меры, направленные и на поддержку экономики. В наиболее уязвимом положении сегодня находятся малый и средний бизнес, приостановка деятельности которых имеет негативные последствия как для занятых в этом секторе людей, так и для экономики. В настоящее время расширен список организаций, которые могут возобновить работу с соблюдением санитарных мер. Также в правительство направлен на согласование план поддержки бизнеса, который включает такие меры как сокращение ставок по имущественным налогам, возможность получения банковских займов под нулевые проценты, смягчение условий по оплате арендных платежей.