Сингапур, , 17:56 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило две тысячи в Сингапуре. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 07:00 мск 10 апреля было подтверждено 2 108 случаев заражения коронавирусом в стране. За сутки количество выявленных случаев заражения возросло на 198.

Всего от последствий заболевания COVID-19 в стране скончались семь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном для Сингапура количестве выявленных за сутки случаев заражения. К борьбе с распространением коронавируса в стране были привлечены армия и полиция.

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