Москва, 10 апреля 2020, 17:51 — REGNUM Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС представил открытый курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации». Курс создан на основе материалов, разработанных Центром в 2019 году для обучения госслужащих по образовательным программам повышения квалификации «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» и «Руководитель цифровой трансформации». Открытый курс предназначен для широкой аудитории и не требует специальной подготовки.
Открытый курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» размещен на платформе Stepik, и состоит из нескольких тематических модулей: цифровая трансформация и цифровая экономика, цифровые технологии и тренды, цифровые платформы, работа с данными, компетенции в эпоху цифровой трансформации, проектное и процессное управление, нормативное регулирование в цифровой экономике.
Курс структурирован таким образом, чтобы слушатель мог получить представление о том, как цифровизация меняет привычные процессы в самых разных сферах жизни, в том числе в таких устойчивых к изменениям областях, как государственное управление. Кроме того, курс позволяет слушателям познакомиться с материалами, которые используются в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации для госслужащих, в том числе руководителей высшего звена уровня заместителей министров и заместителей руководителей федеральных агентств. Кроме того, в онлайн-курс вошли материалы просветительских программ для обучения руководителей и специалистов органов государственной власти стран-членов ЕАЭС по технологиям и механизмам цифровой трансформации: программа была разработана Центром компетенций цифровой трансформации ЕАЭС Аналитического центра при Правительстве РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также при участии Центра подготовки руководителей цифровой трансформации (ВШГУ РАНХиГС) и АНО «Инфокультура».
Видеолекции курса чередуются с тестами для проверки усвоенного материала, а также содержат дополнительные материалы для углубленного изучения, иллюстрации и инфографику, которые позволят лучше усвоить материал.