Москва, , 17:51 — REGNUM Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС представил открытый курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации». Курс создан на основе материалов, разработанных Центром в 2019 году для обучения госслужащих по образовательным программам повышения квалификации «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» и «Руководитель цифровой трансформации». Открытый курс предназначен для широкой аудитории и не требует специальной подготовки.

«В условиях режима самоизоляции важна доступность образовательных продуктов для широкой аудитории. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в цифровой среде, недостаточно научиться работать с конкретной платформой: важно получить представление о том, что такое данные, как работают современные сервисы, какие законы регулируют цифровую среду, ― комментирует заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, ― Такая необходимость существовала и ранее, однако сегодня актуальность знаний о том, что такое цифровая трансформация, стала очевидной для всех граждан. В этих условиях мы с Минкомсвязи и РАНХиГС приняли совместное решение открыть лучшие материалы, которые в прошлом году были созданы в рамках программы «Цифровая экономика» для государственных и муниципальных служащих. Для нас важно, чтобы граждане видели, как именно и чему мы обучаем госслужащих, и что эти знания полезны для всех граждан Российской Федерации».

Открытый курс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» размещен на платформе Stepik, и состоит из нескольких тематических модулей: цифровая трансформация и цифровая экономика, цифровые технологии и тренды, цифровые платформы, работа с данными, компетенции в эпоху цифровой трансформации, проектное и процессное управление, нормативное регулирование в цифровой экономике.

Курс структурирован таким образом, чтобы слушатель мог получить представление о том, как цифровизация меняет привычные процессы в самых разных сферах жизни, в том числе в таких устойчивых к изменениям областях, как государственное управление. Кроме того, курс позволяет слушателям познакомиться с материалами, которые используются в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации для госслужащих, в том числе руководителей высшего звена уровня заместителей министров и заместителей руководителей федеральных агентств. Кроме того, в онлайн-курс вошли материалы просветительских программ для обучения руководителей и специалистов органов государственной власти стран-членов ЕАЭС по технологиям и механизмам цифровой трансформации: программа была разработана Центром компетенций цифровой трансформации ЕАЭС Аналитического центра при Правительстве РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также при участии Центра подготовки руководителей цифровой трансформации (ВШГУ РАНХиГС) и АНО «Инфокультура».

"Принципиальная позиция Центра — в том, что разработанные за бюджетные деньги образовательные программы должны быть максимально открытыми и доступными для граждан нашей страны, ― отмечает академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Мария Шклярук, — Для создания открытого курса материалы были выбраны и структурированы таким образом, чтобы все слушатели могли как получить общие знания о цифровой экономике и новых подходах в госуправлении, так и глубоко изучить отдельные темы при наличии интереса или профессиональной необходимости».

Видеолекции курса чередуются с тестами для проверки усвоенного материала, а также содержат дополнительные материалы для углубленного изучения, иллюстрации и инфографику, которые позволят лучше усвоить материал.