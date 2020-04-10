Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Пассажиропоток в петербургской подземке вырос по сравнению с предыдущими днями. Так, за 9 апреля метрополитен перевез почти 900 тыс. человек. Это примерно на 20 тыс. человек больше, чем днем ранее.

Вагон метро Дарья Драй © ИА REGNUM

По сведениям аппарата вице-губернатора Максима Соколова, которые приводит интернет-издание «Фонтанка», пассажиропоток оказался меньше обычного на 81%, однако ранее потери оценивались в 86% и более.

Индекс самоизоляции в Петербурге по «Яндексу» на уровне крайне низких 2,7 баллов также свидетельствует, что петербуржцы стали чаще выбираться из дома и уже не готовы следовать рекомендациям властей по борьбе с коронавирусом так же, как раньше.

Между тем ГУП «Петербургский метрополитен» увеличил интервалы в следовании поездов в связи со снижением трафика, из-за чего по утрам в часы пик в подземке набиваются полные вагоны — соблюдать дистанцию в 1,5 метра невозможно.

«В начале самоизоляции интервалы были как обычно, и те, кто работал в это время, в том числе и я, сидели в вагоне через одно сиденье, стояли тоже далеко друг от друга. Сейчас же в связи с меньшим количеством пассажиров метрополитен, судя по всему, решил сэкономить на количестве составов. Но такая экономия приведёт к огромному количеству заразившихся коронавирусом», — приводит издание свидетельство одного из петербуржцев.

ГУП «Петербургский метрополитен» отреагировало на критику, указав, что имеет «горячий» резерв поездов, которые в любой момент готовы выйти на линию в случае необходимости, а управление якобы происходит в ручном режиме.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о многочисленных жалобах губернатору Александру Беглову от жителей, которые рассказывают о переполненных автобусах и вагонах из-за того, что Смольный в борьбе с коронавирусом решил одновременно рекомендовать гражданам дистанцироваться друг от друга и сократил вдвое число маршруток.

Теперь власти обещают вернуть некоторые маршруты и выпустить дополнительные автобусы. С 13 апреля количество автобусов будет увеличено на маршрутах №№ 1, 13, 20, 114, 115а, 327. В общей сложности, «Пассажиравтотранс» дополнительно направит на линию 41 единицу подвижного состава. Тем не менее с 11 апреля временно приостановят движение по маршруту № 138.

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