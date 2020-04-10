Подгорица, , 17:50 — REGNUM В Черногорию 10 апреля прибыло два медицинских груза с масками, костюмами защиты, тестами и другими медикаментами.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Черногории Душко Марковича — это пожертвования двух бизнесменов — греческого Петроса Статиса, который имеет много инвестпроектов на Балканах и китайского Джека Ма, основателя компании Alibaba.

Общая масса грузов более 5 тонн.

Джек Ма прислал в Черногорию 50 тысяч масок, 3 тысячи защитных костюмов и 3 тысячи козырьков.

Петрос Статис обеспечил доставку 500 тысяч защитных масок; 300 тысяч медицинских перчаток; 2 тысячи тестов и 500 костюмов