Москва, , 17:46 — REGNUM 11 апреля в 17:00 в прямом эфире телеканала «Россия» — беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ». Творческий марафон — это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтёрам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, — всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома.

Впервые в этот день на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать перед многомиллионной аудиторией, но в пустом зале, так, как не выступали, наверное, никогда. В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Денис Мацуев, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Николай Расторгуев, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Олег Газманов, Игорь Крутой, Николай Басков, Дима Билан, Александр Петров, Полина Гагаринаи другие.

Артисты примут участие в марафоне, чтобы на языке искусства выразить нашу общую солидарность, надежду и благодарность.

В концерте «МЫ ВМЕСТЕ» прозвучат только известные песни и классические произведения. Организаторы: телеканал «Россия» и Большой театр. При поддержке Министерства культуры РФ.