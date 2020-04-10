Ростов-на-Дону, , 17:45 — REGNUM Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) осуществят специальную обработку объектов и автодорог на территории 15 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает 10 апреля пресс-служба ЮВО.

К выполнению этих задач будут привлечены порядка 1,2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц спецтехники.

«В целях выполнения задач по дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов в общей сложности привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих. Для специальной обработки объектов и территорий предусмотрено задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ», — указано в сообщении пресс-службы.

Всего запланировано продезинфицировать свыше пяти тыс. зданий и сооружений и около 100 тыс. квадратных метров дорожного полотна.

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