Женева, Швейцария, , 17:43 — REGNUM Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек, более 92 тысяч человек скончались от заболевания. Об этом сообщила 10 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, во всём зарегистрировано уже 1 521 252 случаев заражения коронавирусом, из них 92 798 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, что накануне в ВОЗ сообщали о 1 436 198 заразившихся коронавирусом и 85 522 скончавшихся пациентах.