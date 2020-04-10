Москва, , 17:40 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная поликлиническая сеть подключается к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом мэр заявил сегодня, 10 апреля, в ходе осмотра городской поликлиники №68.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве тяжелая и продолжает ухудшаться. Поэтому, принято решение, что помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, для борьбы с этой заразой будет задействована и городская поликлиническая сеть.

«Она и до этого работала с пациентами, но сегодня это другая, уже системная работа. Все клиники — больше 40, в которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных на коронавирус, оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме», — сказал Собянин.

В связи с этим, потребуется изменение в графике работы поликлиник. Также нужно принять меры повышенной санитарной безопасности.

Эти меры должны позволить ускорить диагностику больных и немного разгрузить стационары, которые из-за роста числа заболевших начинают испытывать повышенную нагрузку.