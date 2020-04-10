Волгоград, , 17:41 — REGNUM Все граждане, кто прибывает в Волгоградскую область из эндемичных территорий РФ, обязаны соблюдать карантин. Соответствующее постановление подписано в администрации региона, сообщили 10 апреля в областном оперативном штабе.

Ранее на карантин полагалось уходить только тем гражданам, кто прибыл в Волгоградскую область из-за границы. Теперь на две недели самоизоляцию на дому без права покидать жилое помещение должны отправиться и те, кто въезжает в регион из субъектов РФ, где зафиксированы случаи COVID-19.

«Гражданин обязан сообщить по телефону 112 или на «горячую линию» о своём прибытии в Волгоградскую область, своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучном по COVID-19 субъекте РФ, свою контактную информацию, включая место регистрации и адрес фактического проживания. Карантин также должны соблюдать совместно проживающие с ним лица. При проявлении первых симптомов ОРВИ необходимо обратиться за медицинской помощью», — уточнили в оперативном штабе.

Коронавирусная инфекция зарегистрирована в 82 субъектах России, включая ближайших соседей Волгоградской области по ЮФО.