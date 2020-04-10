Волгоград, 10 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Все граждане, кто прибывает в Волгоградскую область из эндемичных территорий РФ, обязаны соблюдать карантин. Соответствующее постановление подписано в администрации региона, сообщили 10 апреля в областном оперативном штабе.
Ранее на карантин полагалось уходить только тем гражданам, кто прибыл в Волгоградскую область из-за границы. Теперь на две недели самоизоляцию на дому без права покидать жилое помещение должны отправиться и те, кто въезжает в регион из субъектов РФ, где зафиксированы случаи COVID-19.
Коронавирусная инфекция зарегистрирована в 82 субъектах России, включая ближайших соседей Волгоградской области по ЮФО.