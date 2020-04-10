Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM В Ленинградской области за несколько дней собрано 850 новых планшетов для школьников из бедных семей, которые получат возможность учиться дистанционно. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областной администрации.

Прошло четыре дня с начала благотворительной акции «Помоги учиться!», и уже три крупные компании, работающие на территории Ленобласти — «Выборжец», «Евроинвест» и «Термекс», откликнулись на призыв о помощи. Для региональных школьников из малообеспеченных семей, у которых нет никакой возможности проходить дистанционное обучение, введенное на время пандемии коронавируса, были закуплены планшеты.

Как отмечают в областном правительстве, сейчас ведется сверка списков нуждающихся на уровне районных комитетов образования, а также тестирование поступающих гаджетов на пригодность использования в образовательном процессе.

«Сбор устройств, обработку дезинфицирующими растворами и техническую проверку организует комитет цифрового развития Ленинградской области. Обеспечение школьников техникой будет происходить по мере ее поступления через комитеты образования районных администраций», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что акция будет действовать до 15 апреля.

В ней могут принять участие любой желающий. В дар принимаются любые технические устройства, главное, чтобы они были в рабочем состоянии и соответствовали минимальным техническим требованиям.

Так, планшет должен быть с диагональю экрана 7 дюймов, разрешением 1024×600, видеокамерой, микрофоном и динамиком, зарядным устройством, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 1 Гб и внутренней памятью 8 Гб. Ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов, разрешением 1280×800, 4-хядерным процессором 1,33Ghz, возможностью подключения к wi-fi, объемом оперативной памяти 2048MB, внутренней памятью 32 ГБ, операционной системой Windows.

«Сейчас около 3,7 тысяч школьников региона из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не имеют гаджетов для дистанционного обучения», — подчеркнули областные власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти объявили акцию по сбору планшетов для бедных школьников