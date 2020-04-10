Иваново, , 17:36 — REGNUM Новые ограничительные меры для борьбы с распространением с коронавируса вводятся на территории Ивановской области, соответствующий указ подписал губернатор Станислав Воскресенский 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, до снятия режима повышенной готовности для посещения закрыты кладбища, исключение будет делаться для погребальных процессий. Главам муниципальных образований Ивановской области рекомендовано внести изменения в правила работы и порядки содержания муниципальных кладбищ.

Кроме того, в указе уточнён пункт об организации бесплатного обеспечения граждан с новой коронавирусной инфекцией лекарственными препаратами, в том числе для лечения в амбулаторных условиях. Теперь по рецепту врача заболевшие будут обеспечиваться всеми группами лекарственных препаратов, а не только противовирусными, как это было ранее.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, сегодня Ивановская область входит в первую двадцатку регионов в России по количеству подтверждённых случаев коронавируса — на данный момент в регионе зафиксировано 60 случаев. За сутки выявлено еще девять положительных экспресс-тестов, они направлены в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения диагноза.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Ивановской области действует обязательный для всех граждан режим самоизоляции.