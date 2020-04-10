Тула, , 17:35 — REGNUM Губернатор Оборонные предприятия Тульской области возобновили работу, заявил 10 апреля губернатор области Алексей Дюмин в ходе визита в «Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г.Шипунова».

Он пояснил, что все оборонные предприятия включены в перечень системообразующих, уже уведомили Роспотребнадзор о выполнении санитарных требований по коронавирусу и с 8 апреля возобновили работу по исполнению гособоронзаказа.

«Нужно принять все меры, чтобы наверстать время, упущенное из-за вынужденного простоя, и выполнить все показатели в срок», — подчеркнул Дюмин в ходе визита на КБП им. академика А.Г.Шипунова.

Кроме того что предприятия установили тепловизоры и камеры для контроля за температурой тела работников, обеспечили из средствами защиты и антисептиками, сотрудников возят на работу на автобусах предприятия, регулярно проходящих дезинфекцию.

Напомним, в Тульской области расположено не менее 25 предприятий российского военно-промышленного комплекса, персонал которых насчитывает более 30 тыс. человек.

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