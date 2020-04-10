Ханты-Мансийск, , 17:35 — REGNUM В Югре со следующей недели внедряется система цифровых пропусков. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции 10 апреля.

Информационно-аналитическая система «Цифровой пропуск» будет проверять законность нахождения югорчан вне дома, а также фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных граждан.

«В совокупности с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома», — пояснила глава региона.

Результаты мониторинга будут основанием для наложения штрафов на лица, которые нарушают правила самоизоляции.

В Югре на 10 апреля зарегистрирован 41 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Из них пятеро пациентов выздоровели.