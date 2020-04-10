Москва, , 17:34 — REGNUM На сегодняшний день препараты, которыми можно будет в перспективе лечить коронавирус, проходят тестирование. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня существуют методические рекомендации как для граждан, так и для медицинских специалистов. Они постоянно обновляются. Есть препараты-кандидаты для лечения, они сегодня тестируются. Есть несколько путей доступа к препаратам — есть уже зарегистрированные, и есть те, которые находятся на первой-второй стадиях клинического испытания, есть и на доклинических испытаниях», — сказал Мурашко.

По его словам, некоторые препараты, используемые для лечения малярии, могут применяться, «но только персоналом с высшим медицинским образованием и только под контролем врача»: «Препараты для лёгкого течения заболевания — их список более широкий. Подготовлены и рекомендации для врачей по лечению ОРВИ в период коронавируса без доведения до тяжёлого течения заболевания».