Лиссабон, , 17:32 — REGNUM Правительство Португалии намерено продлить карантинные меры до 1 мая, 10 апреля сообщает агентство Associated Press.

Португалия объявила 15-дневное чрезвычайное положение 18 марта. На прошлой неделе власти продлили его ещё на 15 дней, до 17 апреля.

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Португалии на данный момент составляет 15 472 при 435 погибших от инфекции.

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