Вильнюс, , 17:27 — REGNUM Новый учебный год осенью начнётся не с 1 сентября, а с 14 сентября, объявил сегодня, 10 апреля, министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сдвигаются и выпускные экзамены. Они состоятся между 22 июня и 21 июля. «Июнь станет месяцем, когда абитуриенты смогут вживую участвовать в консультациях (о поступлениях в вузы)», — сказал министр. Точные даты экзаменов должны быть опубликованы литовским министерством просвещения, науки и спорта в ближайшие дни.

Кроме того, Монкявичюс удовлетворительно оценил дистанционное обучение, которое проводится в Литве уже две недели.

В Литве 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 человека скончались.