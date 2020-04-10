Страсбург, Франция, , 17:27 — REGNUM Ложные новости о «чудодейственных средствах» от коронавируса вселяют не надежду, а панику, сообщил 10 апреля на публичном мероприятии высокопоставленный представитель Совета Европы Ян Кляйсен.

Фейковые новости «о якобы разработанных лекарствах, являющихся панацеей от всего», только «вызывают панику». Поэтому на журналистах лежит ответственность за предоставление, отметил Кляйсен, «своевременной и достоверной информации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская Генпрокуратура заявила о пресечении распространения фейков о коронавирусе в пяти регионах страны.

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