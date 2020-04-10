Москва, , 17:26 — REGNUM Заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов считает, что «поведение людей в предстоящие выходные действительно может оказать негативное влияние на дальнейшее течение эпидемии в стране, если увеличится число выходов людей из квартир и домов».

«Особенно сильно на этот процесс может повлиять теплая солнечная погода. При этом наибольший риск распространения инфекции нужно ожидать не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах, где количество заболевших относительно небольшое, что вызывает у людей ложное чувство безопасности. Сейчас очень важно усилить информационную кампанию в федеральных и всех региональных СМИ, чтобы убедить людей продолжать оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Нужно принять все меры, чтобы предотвратить выезд людей на природу в эти выходные!», — подчеркивает Владимир Чуланов.

Тревожность подтверждает и, например, индекс самоизоляции Яндекса. Согласно ему, в России соответствующий показатель за последние 4 дня снизился в среднем с 4 до 3 баллов

По сути, от предстоящих выходных зависит то, как мы будет жить в ближайший месяц: впереди длинные майские праздники, наверняка многие захотят увидеть своих друзей и родственников, навестить бабушек и дедушек, живущих в других городах и даже регионах. Для того, чтобы провести майские праздники весело и легко, необходимо постараться сейчас. Остаться дома в эти выходные стоит для того, чтобы обеспечить себе в будущем настоящие майские каникулы — с прогулками, походом в лес и шашлыками, считают наблюдатели.

Не случайно даже президент России Владимир Путин, призвал россиян к терпению с сложившихся обстоятельствах: «режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

В своем обращении 8 апреля Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственность, которую проявляют граждане по отношению к своему здоровью.

«Эта гражданская ответственность как никогда необходима в ближайшие выходные, чтобы переломить вектор развития пандемии коронавируса в стране. «Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы», — сказал президент России.

«Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — подчеркнул Владимир Путин на совещании с главами регионов 8 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, намерены отказаться от традиционных рукопожатий 69% участников исследования, перестали это делать совсем 49%. Избегают тактильных контактов 58% опрошенных.

Вдвое сократилось количество граждан, которые перестали гулять — с 80% (26 марта) до 40% (2 апреля). Также респонденты сократили выходы в магазин или аптеку — с 76% до 38%.

Опрос проведен 30 марта и 2 апреля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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