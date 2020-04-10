Москва, 10 апреля 2020, 17:26 — REGNUM Заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ Эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов считает, что «поведение людей в предстоящие выходные действительно может оказать негативное влияние на дальнейшее течение эпидемии в стране, если увеличится число выходов людей из квартир и домов».
Тревожность подтверждает и, например, индекс самоизоляции Яндекса. Согласно ему, в России соответствующий показатель за последние 4 дня снизился в среднем с 4 до 3 баллов
По сути, от предстоящих выходных зависит то, как мы будет жить в ближайший месяц: впереди длинные майские праздники, наверняка многие захотят увидеть своих друзей и родственников, навестить бабушек и дедушек, живущих в других городах и даже регионах. Для того, чтобы провести майские праздники весело и легко, необходимо постараться сейчас. Остаться дома в эти выходные стоит для того, чтобы обеспечить себе в будущем настоящие майские каникулы — с прогулками, походом в лес и шашлыками, считают наблюдатели.
Не случайно даже президент России Владимир Путин, призвал россиян к терпению с сложившихся обстоятельствах: «режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».
В своем обращении 8 апреля Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственность, которую проявляют граждане по отношению к своему здоровью.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, намерены отказаться от традиционных рукопожатий 69% участников исследования, перестали это делать совсем 49%. Избегают тактильных контактов 58% опрошенных.
Вдвое сократилось количество граждан, которые перестали гулять — с 80% (26 марта) до 40% (2 апреля). Также респонденты сократили выходы в магазин или аптеку — с 76% до 38%.
Опрос проведен 30 марта и 2 апреля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.
Читайте подробнее: Коронавирус поменял образ жизни большинства жителей России