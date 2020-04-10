Москва, , 17:24 — REGNUM Два возможных выхода из ситуации с эпидемией коронавируса назвала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова 10 апреля в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии».

Попова заявила, что из ситуации с эпидемией коронавируса может быть два выхода: это либо появление у человека иммунитета против заболевания COVID-19, либо вакцинация.

Также Попова отметила, что в настоящее время вакцина разрабатывается несколькими институтами в стране и уже существует 27 кандидатных вакцин, которым надо будет пройти испытания.

При этом глава Роспотребнадзора пояснила, что точных сроков окончания пандемии не может знать никто в стране.

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