Москва, , 17:23 — REGNUM В России продвижение работ по созданию вакцин от коронавируса продвинулось в сторону резкого сужения числа «кандидатов» на массовый выпуск, заявила 9 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, сейчас в ведомстве приступили к подготовке трёх вариантов вакцины от коронавируса, которых ранее насчитывалось до 27.

«Но это уже, очевидно, известные вещи про кандидатные вакцины, которых сначала было 25−27. Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — сказала Анна Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в мире не создано вакцины от коронавируса пневмонии.

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