Волгоград, , 17:23 — REGNUM Видеопоздравления и приветы записали для одиноких пожилых людей студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры. Волонтёры участвуют во всероссийской акции «Мы рядом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видеооткрытки показали именинникам Волгоградского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Студенты записали для подопечных социального учреждения песню и передали приветы. В условиях самоизоляции пожилые граждане особенно ценят такое общение — они видят, что о них не забыли. Присоединиться к видеоприветам могут все желающие: достаточно записать приветственный ролик, загрузить его на сайт акции, а волонтёры передадут пожелания через сотрудников социальных учреждений. Лучшие видеооткрытки разместят в открытом доступе.

Всероссийскую акцию организовали в благотворительном фонде помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».