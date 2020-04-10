Пекин, , 17:09 — REGNUM Собаки могут быть внесены в список животных, которых запрещено употреблять в пищу в Китае, сообщает 10 апреля китайский минельхоз.

При обсуждении в этом министерстве списка животных, которых разрешается выращивать для забоя и продажи как продукта питания, была высказана инициатива исключить из него собак.

Это объясняется тем, что собака — это не просто домашнее животное, а «особый спутник человека». Во многих странах, отмечают в ведомстве, собак не едят, так что следует скорректировать перечень и убрать собак из него.

Планируется провести опрос на эту тему.

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