Москва, , 17:06 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом, ложную информацию распространяют из-за границы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 апреля в интернете была распространена ложная информация о количестве заболевших в Бурятии COVID-19 — якобы «в Бичурском районе около 300 заразившихся коронавирусом».

«В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий получены предварительные сведения, что пользователь «Rinat Kovbasyuk», являющийся автором публикации, осуществил регистрацию своего аккаунта в социальной сети с территории иностранного приграничного государства», — добавляется в сообщении.