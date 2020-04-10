Рязань, 10 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Четвёртого пациента, переболевшего COVID-19, выписали из стационара в Рязанской области. Об этом 10 апреля рассказали в региональной оперативной группе.
Медики отпустили домой 48-летнюю женщину. Это уже четвёртый пациент в регионе, который переболел COVID-19 и выписан с выздоровлением. С начала пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 38 человек, ещё 55 ждут подтверждения анализов из федеральной лаборатории.
В целом на 10 апреля под наблюдением врачей находятся вместе с условно подтверждёнными находятся 93 человека, из них девять детей в возрасте от 2 до 17 лет.