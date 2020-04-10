Рязань, , 17:07 — REGNUM Четвёртого пациента, переболевшего COVID-19, выписали из стационара в Рязанской области. Об этом 10 апреля рассказали в региональной оперативной группе.

Медики отпустили домой 48-летнюю женщину. Это уже четвёртый пациент в регионе, который переболел COVID-19 и выписан с выздоровлением. С начала пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 38 человек, ещё 55 ждут подтверждения анализов из федеральной лаборатории.

«С 6 по 10 апреля, число людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 выросло в два раза. Все пациенты госпитализированы в инфекционные боксы ОКБ им. Н. Семашко и БСМП. Граждане, у которых заболевание коронавирусом проходит в лёгкой форме и им не требуется госпитализация, проходят лечение на дому под наблюдением врача, в условиях карантина. Трое госпитализированных граждан находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние ещё одного человека, который был в тяжёлом состоянии и находился на аппарате ИВЛ, стабилизовалось», — уточнили в оперативной группе.

В целом на 10 апреля под наблюдением врачей находятся вместе с условно подтверждёнными находятся 93 человека, из них девять детей в возрасте от 2 до 17 лет.