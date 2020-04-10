Салехард, , 17:04 — REGNUM На Ямале по состоянию на полдень 10 апреля, согласно данным Роспотребнадзора, подтверждено девять новых случаев COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 50 заболевших, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Все вновь выявленные случаи приходятся на Пуровский район. В посёлке Ханымей — восемь заболевших, на месторождении — один.

В целом по Ямалу география заражений распределилась следующим образом: посёлок Пангоды Надымского района — 21 человек; Салехард — восемь случаев; Новый Уренгой — восемь случаев; Ханымей — восемь случаев; Пуровский район, месторождения — четыре случая. Отметим, что посёлки Пангоды и Ханымей закрыты на карантин.

Из 50 заболевших 25 пациентов госпитализированы, 2 пациента в тяжёлом состоянии, 24 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Один человек скончался 9 апреля в Надымской больнице.

На базе девяти лабораторий Ямала к 10 апреля проведено 12 818 тестов на коронавирус.