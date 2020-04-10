Москва, , 17:04 — REGNUM На сегодняшний день специалисты, разрабатывающие вакцину от коронавируса, работают почти круглосуточно. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Человек может получить иммунитет, либо переболев коронавирусом, либо получив прививку. Несколько институтов сегодня разрабатывают свою вакцину, и это здорово. Мы внимательно за этим следим и всемерно помогаем. Поверьте, наши коллеги работают практически круглые сутки», — сказала Попова.

По её словам, для начала вакцинации населения препараты должны пройти несколько этапов испытаний: «Есть 27 кандидатных вакцин, но чтобы разрешить их использование для человека, вещество должно пройти ряд испытаний: сперва мелкие животные, потом средние, и так далее. Но нельзя перейти сразу к вакцинированию, не доказав, что от вакцины нет вреда. Можно лишь сократить какие-то этапы, а не отменить их».