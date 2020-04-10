Омск, , 17:01 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 19 апреля, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Уточняется, что на продлении ограничительных мер и режима самоизоляции настаивали управление Роспотребнадзора и главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

Крига убеждён, что если сейчас «ослабить мероприятия», то регион может получить резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время, с 13 апреля в Омской области будет возобновлена работа ряда предприятий. Это касается обрабатывающего производства, строительства, инженерно-технического проектирования, организаций по чистке, уборке и так далее. При этом предприятия должны соблюдать обязательные санитарные нормы:

«Жесткие противоэпидемиологические правила требуют соблюдать неукоснительно, за этим будет осуществляться контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля в Омской области выявлено 17 случаев коронавирусной инфекцией. Заболели 11 взрослых и шесть детей.

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