Пенза, , 18:48 — REGNUM Руководство Пензенского государственного университета приняло решение об отмене платы за общежитие для студентов, выехавших на период пандемии, сообщает пресс-служба правительства области.

Студентов, которые временно отправились домой для продолжения дистанционного обучения, освободят от платы за наем и коммунальные услуги на время действия особого режима. Если студент уже внес плату за проживание, то оплаченный период перенесут на последующий срок.

Меры поддержки коснулись и тех учащихся, которые остались проживать в общежитии. Для них размер платы будет снижен до 50%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение переведены студенты Пензенского госуниверситета всех форм обучения, за исключением ординатуры.

Читайте также: Пензенских студентов перевели на дистанционное обучение

Читайте развитие сюжета: Российские ученые заявили, что найден эффективный препарат от коронавируса