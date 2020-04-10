Москва, , 17:00 — REGNUM На сегодняшний день коронавирус не собирается уходить из мировых стран. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус не собирается отступать, и, я так понимаю, впереди у него африканский континент и Азия. Новая реальность — она такая, мы должны это пережить, на это нужно время», — сказала Попова.

Она не исключила, что режим нынешних ограничений будет изменяться: «Но сегодня уже начинают работу ряд предприятий, и когда работники идут на производство, остальные сидят дома».