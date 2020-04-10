Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратились к жителям региона в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи, передаёт ИА REGNUM.

Глава региона назвал ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавирусной инфекции, «исключительной». Василий Голубев призвал жителей Дона к соблюдению режима самоизоляции и «провести грядущие православные праздники дома, в кругу семьи».

«Останьтесь в своих домах. Воздержитесь в эти святые дни от участия в многолюдных церковных службах. Проявите смирение и мудрость», — обратился к жителям глава Донской митрополии.

ИА REGNUM напоминает, что 12 апреля верующие отметят Вербное воскресенье, 19 апреля — Светлое Христово Воскресение.