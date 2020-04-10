Москва, , 16:56 — REGNUM По данным РБК и ряда других СМИ, ссылающихся на анонимные источники, власти Москвы в ближайшее время могут объявить о введении режима электронных пропусков для передвижения по столице в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее уже хотел вводить пропускной режим на передвижение в столице с использованием QR-кодов. Но после обращения российского лидера Владимира Путина к нации, в котором глава государства сказал региональным властям вводить ограничительные меры в соответствии с уровнем угрозы, Собянин временно отказался от идеи пропускного режима.

Теперь, по информации изданий, будет введен электронный пропускной режим, но без QR-кодов.

Тем не менее, в условиях отсутствия правовой базы для режима самоизоляции и нерешительности власти, которые боятся вводить режим чрезвычайного положения, многие граждане продолжают ходить по улицам, пользоваться общественным транспортом без крайней на то необходимости.