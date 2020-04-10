Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Традиции пожимать руки в качестве приветствия пришло время уйти из американской жизни, считает Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и член целевой группы по коронавирусу в Белом доме. Об этом он заявил The Wall Street Journal.

По мнению Фаучи, к концу апреля в США можно будет ослабить карантинные ограничения, хотя гражданам рекомендуется и в дальнейшем быть осмотрительными. А снятие ограничений не означает, что нужно немедленно кидаться наверстывать упущенное.

Некоторые привычки тоже следует сохранить, например, отказ от рукопожатий, который защитит от обычного сезонного гриппа.