Амстердам, , 16:54 — REGNUM Власти Нидерландов сообщили о превышении смертности на 2000 человек за первую неделю апреля по сравнению с тем же периодом 2019 года, 10 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету Статистического управления Нидерландов (CBS), за неделю с 30 марта по 5 апреля зарегистрировано около 5100 смертей, по сравнению с 3200 в неделю в тот же период год назад и около 3100 в неделю в начале 2020 года.

Превышение смертности может быть связано с невыявленными случаями COVID-19. Однако по официальным данным, с начала эпидемии в Нидерландах от коронавирусной инфекции погибли 2511 человек.

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